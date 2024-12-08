عبر معرض” ذاكرة المطايا”.. انطلاق فعاليات ملتقى الدرعية الدولي

البلاد – الدرعية

افتتحت هيئة تطوير بوابة الدرعية فعاليات” ملتقى الدرعية الدولي” والمعرض المصاحب، الذي يستمر حتى 15 ديسمبر 2024م في مطل البجيري، حيث يُيرز المعرض الذي يحمل شعار” ذاكرة المطايا” دور الإبل في طرق التجارة والسفر، والتأثير العميق في تشكيل ملامح الدرعية؛ كمركز عالمي للتجارة والضيافة.

ويُعد المعرض باكورة أنشطة” ملتقى الدرعية الدولي” في نسخته الثانية، الذي ينطلق خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، تحت شعار” علمٌ يمتد” ويستعرض في هذه النسخة العديد من المواضيع، تحت عنوانه الرئيس” الدرعية عند ملتقى التاريخ والتجارة: دور الدرعية والمنطقة الوسطى في التبادل العالمي”؛ وذلك في مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، بمشاركة كوكبةٍ من العلماء والمفكرين والباحثين المحليين والدوليين.

ويُناقش الملتقى في هذا العام ثلاثة محاور رئيسة؛ تتناول التراث المادي للتجارة، من خلال استكشاف الموروثات الأثرية والمعمارية والبيئية، التي تُبرز دور الدرعية والمنطقة الوسطى في الروابط التجارية التاريخية، فيما يركز المحور الثاني على التراث غير المادي عبر تجارب تفاعلية، تتيح للزوار الاستماع إلى تسجيلات حصرية توثّق التاريخ الشفوي، والشعر، والأغاني التقليدية؛ للتعرّف على التعبيرات الفنية والتقاليد النجدية التي اشتهرت بها الدرعية؛ كحلقة وصلٍ تجارية. أما المحور الثالث فيُغطي التراث النصي، عبر تحليل المخطوطات وروايات الأسفار والتحولات اللغوية، التي توثق الروايات التاريخية والثقافية في الدرعية والمنطقة الوسطى.

ويتضمّن المعرض مجموعةً من الصور الأرشيفية والخرائط الجغرافية والمقتنيات النادرة، التي تستعرض الدور المحوري للدرعية والمنطقة الوسطى في التبادل الثقافي والاقتصادي العالمي، وتُبرز إرثها الثقافي الغني والضارب في جذور التاريخ. إضافةً لاستعراض الدور البارز للإبل في طرق التجارة؛ مما يعكس أهمية الموروث الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز مكانة المنطقة عبر العصور.