سعود بن جلوي يُدشّن الكلية التطبيقية بجامعة جدة وفروع الكلية بمحافظتي خليص والكامل

جدة : البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة, اليوم، الكلية التطبيقية بجامعة جدة وفروع الكلية بمحافظتي خليص والكامل, وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

وبدأ الحفل بعرض مرئي عن الكلية التطبيقية وتأسيسها والأقسام والتخصصات التي تدرس، والتي تسهم برفد المجتمع بكوادر وطنية مؤهلة من خلال التميز التعليمي والبرامج التعليمية والدورات التدريبية، بالإضافة إلى ترسيخ المهارات التطبيقية وتأهيل الخريجين من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع سوق العمل.

وأكد معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أهمية مناقشة استحداث تخصصات تطبيقية للكليات بمحافظات المنطقة ليتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة وتوجهاتها وتعزيز التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل في محافظات المنطقة.

كما شهد سموه، حلقة النقاش التطويرية بعنوان (استحداث تخصصات تطبيقية للكليات بمحافظات المنطقة للتناسب مع سوق العمل وطبيعة المحافظات)؛ التي تهدف إلى دراسة المزايا التنافسية لكل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة ومناقشة التخصصات التي يمكن استحداثها وفقًا لهذه المزايا وبما يتماشى مع التطلعات التنموية للمحافظة، بالإضافة إلى تطوير السياسات التعليمية والتي تدعم تنمية المحافظات من خلال عدة محاور أهمها, تحديد احتياجات سوق العمل في كل محافظة، واستكشاف التوجهات المستقبلية حسب كل محافظة، وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظات.

يُذكر أن حلقة النقاش تضمنت مشاركة ممثلين من إمارة منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمجالس المحلية والغرف التجارية بالمنطقة، إلى جانب مشاركة ممثلي مجلس شؤون الجامعات والجامعات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة وفروعها في المحافظات.