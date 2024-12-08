الرياضة رينارد يعلن قائمة منتخبنا الوطني لبطولة خليجي 26

جدة – البلاد أعلن الفرنسي إيرفي رينارد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم عن قائمة ضمت 27 لاعبا لخوض معسكر إعدادي في الرياض قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ 26 التي ستقام في الكويت.

ويبدأ معسكر الأخضر يوم 12 ديسمبر المقبل ويستمر حتى يوم 20 ديسمبر، قبل المغادرة إلى الكويت.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، نواف العقيدي

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان تمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، نواف بوشل

الوسط: محمد كنو، عبدالملك العييري، عبدالعزيز العثمان، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، أيمن فلاتة، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان

الهجوم: عبدالله رديف، محمد القحطاني، هارون كمارا، فراس البريكان، صالح الشهري

وغاب عن القائمة التي أعلنها رينارد الثلاثي المحترف خارجيا: سعود عبدالحميد (روما الإيطالي) والثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي (بيرشخوت البلجيكي)، حيث لا تعد كأس الخليج ضمن بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما يعني عدم إلزام أنديتهم بالسماح لهم بالمشاركة في البطولة.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية في بطولة (خليجي 26) التي تضم معه منتخبات العراق والبحرين واليمن.

ويفتتح الأخضر مبارياته في خليجي 26 بمواجهة البحرين يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم يلاقي منتخب اليمن في الجولة الثانية يوم 25 ديسمبر الجاري، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات أمام منتخب العراق يوم 28 ديسمبر الجاري.