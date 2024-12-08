خلال الأشهر الثمانية إلى التسعة الأولى من عام 2024.. المملكة الثالثة عالمياً في نسبة نمو أعداد السياح الدوليين

البلاد – الرياض

واصلت المملكة تسجيل أرقام مميّزة في أعداد السياح الدوليين خلال العام الحالي 2024م، حيث احتلت المركز الثالث عالميًا في أعلى نسبة نمو لأعداد السياح الدوليين في الأشهر الثمانية إلى التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 61 % مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2019م‬، وفقًا لخبر صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة في شهر ديسمبر 2024م.‬‬‬‬

وتأتي النجاحات المتواصلة للقطاع السياحي، تأكيدًا لفعالية خطط وزارة السياحة وإستراتيجياتها، وجهود أطراف منظومة السياحة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة وتنوعها، بما يعزز مكانة المملكة؛ بصفتها وجهة سياحية عالمية رائدة.

وكانت المملكة قد تقدمت 15 مركزًا في ترتيب دول العالم في إنفاق السيّاح الدوليين، متصدرةً حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى، ومحققةً المركز الثاني عشر عالميًا في عام 2023م مقارنةً بعام 2019م. كما تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بعام 2019م.