تعزيز التعاون الجمركي بين المملكة وهونج كونج

البلاد ــ الرياض

‎وقع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والسيدة لويز هو، مفوض دائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة في هونج كونج، الصين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين المملكة وهونج كونج، الصين.

وتأتي المذكرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في المجال الجمركي بين الطرفين، مما يُسهم في تسهيل حركة التجارة عبر تنسيق الإجراءات الجمركية، وبما يحقق انسيابية أكبر في العمليات التجارية ويعزز التكامل الاقتصادي.

كما تتضمن المذكرة بنودًا خاصة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، مما سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية للإدارتين الجمركيتين، كما تركز الشراكة على تبني أحدث التقنيات في العمليات الجمركية.

وتدعم مذكرة التفاهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتشجيع التجارة الدولية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.