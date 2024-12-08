تشمل سلالاً غذائية وخدمات إسعافية وطبية.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

عمّان- واس

تواصل المملكة جهودها الإنساية الكبيرة لتخفيف معاناة الشعوب الشقيقة والصديقة، وفي هذا الإطار، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.674 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2024م. بحسب “واس”.

وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية 54 مهمة إسعافية بمناطق اللاجئين، والمجتمع المستضيف في لبنان خلال الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر 2024م.

كما استُقبلت 190 امرأة في العيادة النسوية، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 58 مريضًا، واستقبلت عيادة العيون 60 مريضًا، وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، واستقبلت عيادة القلب 26 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 21 مريضًا. وأُجري 2.012 تحليلًا مخبريًا، ونُفذت 174 صورة أشعة، كما تم إعطاء 154 لقاحًا، وصُرفت الأدوية للأمراض المزمنة لـ 278 مريضًا.

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 990 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة من شرق محافظة الجزيرة إلى محلية البطانة بولاية القضارف، استفاد منها 5.940 فردًا بواقع 990 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.