تحديد الموعد النهائي لطلبات تصريح تجربة التقنية المالية

البلاد ــ الرياض

​أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن الموعد النهائي لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية ضمن جولة المراجعة الثامنة.

وقالت في بيان نشرته أمس : إن الطلبات المستلمة حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر من العام الجاري ستكون ضمن مراجعات الجولة الحالية، مشيرة إلى أنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.

وتدعو الهيئة المهتمين كافّة بالتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، على أن تستوفي الطلبات المقدمة المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، وفقًا لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، التي من أبرزها أن يكون المنتج المقدم من أنشطة الأوراق المالية التي تنظمها الهيئة، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح بتجربته في مختبر التقنية المالية.

ويأتي إعلان هيئة السوق المالية عن المراجعة الثامنة في إطار حرصها على التمكين التنظيمي لابتكارات التقنية المالية، وتحفيز هذا القطاع المهم في السوق المالية، حيث وصل عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة إلى 53 تصريحًا وذلك منذ انطلاق مختبر التقنية المالية عام 2018م وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024م، وهي التصاريح التي قدمت عدة نماذج مبتكرة في السوق المالية، مما أسفر عن تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لمختلف فئات المستثمرين، وتعزيز جاذبية التمويل من خلال السوق المالية.