بعد منافسة كبيرة من المتسابقين .. ختام منافسات الدراق ضمن بطولة السعودية تويوتا 2024

الدمام-البلاد

اختتمت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا 2024 لمنافسات “دراق ” التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة.

وأقيمت التصفيات النهائية على حلبة ديراب في العاصمة الرياض والتي سجلت منافسة أكثر من ٦٠ متسابا في فئتي الدراجات النارية والسيارات على مدى يومين شهدت خلالها منافسة ونديه بين المتسابقين.

وتوّج بالمركز الأول فئة الدراجات النارية المتسابق مشاري التركي فيما حلّ ثانياً خالد الدوسري وفي المركز الثالث جاء المتسابق مثنى أبوذياب.

وحصد المركز الأول في فئة السيارات المتسابق حسين محمد، وجاء في المركز الثاني سعيد البلوشي، و المركز الثالث الذي كان من نصيب راشد البلوشي.

وبارك الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للمتسابقين تتويجهم بالبطولة متمنياً لهم مواصلة حصد النتائج في المنافسات والبطولات القادمة.