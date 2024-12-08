إطلاق «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»، الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 2000 مختص من موظفي الجهات الوطنية على مدى 15 شهرًا، كما يتضمن تقديم دورات تدريبية مكثفة تتوزع على 3 مستويات تغطي مختلف المجالات في الأمن السيبراني، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.

وبيّنت الهيئة أن البرنامج يرتكز على 12 مجالًا، هي «الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي، معمارية الأمن السيبراني، أساسيات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية الآمنة، التحليل الجنائي الرقمي، الإدارة في مجال الأمن السيبراني، تحليل البيانات في الأمن السيبراني»، ويركّز البرنامج على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مجالاته المحددة.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.