ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقاً على كأس فارس التعليم

الدمام-البلاد

أقام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل أمس الجمعة، رابع سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٦ هـ ، بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير عام ميدان فروسية الجبيل أحمد بن عبدالرحمن العريمه وحضور مدير إدارة أداء التعليم بالمنطقة الشرقية الأستاذ/ خلف الأحمري والوفد المرافق.وأعضاء إدارة الميدان، وذلك بمقر ميدان الفروسية بالجبيل الصناعية.

وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة 1200 متر بدعم ميدان فروسية الجبيل، وجاءت نتائجه على النحو التالي:

الشوط الأول خصص للجياد الجياد المهجنة الأصيلة عادي أفراس انتاج محلي + 3 سنوات مفتوح، الجائزة 6,000.00 ريال فاز بالمركز الأول الجواد ( منعاء ) للمالك والمدرب دواس الدوسري بقيادة الخيال عمار السعيد.

وفي الشوط الثاني المخصص للجياد الجياد العربية الأصيلة عادي أمهار ومهرات انتاج محلي 2 سنوات مفتوح وجائزته 10.٠٠٠ ريال فاز بالمركز الأول الجواد ( البارون )، للمالك والمدرب طه الأمير بقيادة الخيال عمار السعيد.

أما الشوط الثالث والمخصص للجياد الجياد العربية الأصيلة كأس فئة ” ج ” حصن و أفراس + 3 سنوات مفتوح ، وكانت جائزته ١2.٠٠٠ ريال وفاز بالمركز الأول الجواد ( الوسمية برقة ) للمالك والمدرب تركي المنصوري بقيادة الخيال عمار السعيد.

وفي الشوط الرابع “كأس فارس التعليم” خصص لجياد البوني 400 م عادي حصن وأفراس بوني + 4 سنوات مفتوح، وكانت جائزته ١0.٠٠٠ ريال وفاز بالمركز الأول الجواد البوني ( مريوفه ) للمالك والمدرب عبدالكريم الحبيل بقيادة الخيال علي آل نميس.

الشوط الخامس ” كأس فارس التعليم” خصص للجياد الجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة ” ج ” حصن و أفراس + 4 سنوات مفتوح، الجائزة 12,000.00 ريال فاز بالمركز الأول الجواد ( هايب ) للمالك والمدرب دواس الدوسري بقيادة الخيال عباس آل سالم.