“كروز السعودية” تستقبل سفينتها السياحية الأولى “أرويا كروز”

جدة : البلاد

أعلنت “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن وصول سفينتها الأولى “أرويا” اليوم إلى جدة، وذلك استعدادًا لاتخاذ ميناء جدة الإسلامي ميناءً رئيسًا لانطلاق رحلاتها السياحية في البحر الأحمر.

واحتفالًا بهذه المناسبة، أُقيمت مراسم تبادل الدروع، التي تُعد تقليدًا عالميًا في قطاع الرحلات البحرية، بحضور قبطان السفينة جان جيليندر، والرئيس التنفيذي لشركة «كروز السعودية» لارس كلاسن، إلى جانب رئيس خط “أرويا كروز”يورغ رودولف، والرئيس التنفيذي للتجارب السياحية باربرا بوزيك.

وبعد أن خضعت سفينة “أرويا” لسلسلة من عمليات التجديد والتطوير في ميناءي بريمرهافن وروتردام، التي شملت تحديث 95% من مساحاتها الداخلية والخارجية، أصبحت السفينة جاهزة لتقديم تجارب سياحية بحرية استثنائية “بأمواج عربية” تعكس الطابع العربي الأصيل وتبرز الثقافة السعودية.

وتضم السفينة مجموعة متنوعة من المرافق المصممة بأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك منطقة تسوق مستوحاة من الأسواق المحلية التقليدية تُعد الأكبر من نوعها عالميًّا على متن سفينة سياحية (كروز)، ومنتجعًا صحيًّا فاخرًا، يحتوي على مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك غرف الاسترخاء والسبا، و29 مطعمًا ومقهى، و20 مرفقًا ترفيهيًا، إلى جانب أكبر منطقة مخصصة للأطفال في هذا المجال.

وأكدت “كروز السعودية” جاهزية البنية التحتية والخدمات اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي لاستقبال السفن السياحية العالمية الضخمة، بعد تحديث شامل لمرافقه، بما يشمل تركيب مراسٍ ومصدات حديثة؛ إضافة لتميز الميناء بمكانته التاريخية كونه البوابة الرئيسة للحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مما يعزز موقعه محورًا سياحيًّا عالميًّا.

وقال المدير التنفيذي لشركة “كروز السعودية”، لارس كلاسن: “إن وصول سفينة “أرويا” يمثل خطوة نوعية لشركة كروز السعودية وللقطاع السياحي في المملكة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف: منذ انطلاق الشركة في عام 2021، عملنا بجهد متواصل لتحقيق أهدافنا، واليوم نفخر برؤية أول سفينة مملوكة للشركة تبحر خلال ثلاث سنوات فقط من تأسيسها.

وقدم المدير التنفيذي لشركة “كروز السعودية”، شكره لفريق كروز السعودية على تفانيهم والتزامهم الذي كان وراء هذا الإنجاز, متطلعًا لتقديم تجربة بحرية استثنائية تلبي تطلعات ضيوفنا المحليين والدوليين، عبر أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية.

يذكر أن أولى رحلات “أرويا كروز” ستنطلق في 16 ديسمبر من جدة، في رحلة بحرية لمدة ثلاث ليالٍ في البحر الأحمر. وللمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز، يمكنكم زيارة المواقع الآتية: www.cruisesaudi.com -www.aroya.com/en .