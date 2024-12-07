المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة الكستناء

نيفين عباسaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       7 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد الكستناء مصدر غني بالألياف الغذائية ومن المعروف أن الألياف تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم

إضافةً إلى أنها مصدر للدهون الغير مشبعة المفيدة لتعزيز صحة القلب والشرايين

كما يعد مصدر غني بالبوتاسيوم مما يساعد في المحافظة على توازن السوائل في الجسم وتنظيم معدل ضربات القلب

المقادير اللازمة

نصف كيلو كستناء مشوي ومقشر او معلب
ملح وفلفل وكمون
زبدة وزيت
بصلة مفرومة
ملعقة صغيرة سكر
لتر مرق
ثوم مفروم
كريمة

طريقة العمل

يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت مع السكر والملح حتي يذبل
يضاف له الكستناء ويقلب
يضاف له المرق والفلفل والكمون ويقلب دقائق
يترك ليغلي حتي ينضج الكستناء
يضرب بالمضرب الكهربائي وتضاف له الكريمة ويقلب
يترك يغلي
ثم تقدم الشوربة ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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