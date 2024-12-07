طريقة عمل شوربة الكستناء

يعد الكستناء مصدر غني بالألياف الغذائية ومن المعروف أن الألياف تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم

إضافةً إلى أنها مصدر للدهون الغير مشبعة المفيدة لتعزيز صحة القلب والشرايين

كما يعد مصدر غني بالبوتاسيوم مما يساعد في المحافظة على توازن السوائل في الجسم وتنظيم معدل ضربات القلب

المقادير اللازمة

نصف كيلو كستناء مشوي ومقشر او معلب

ملح وفلفل وكمون

زبدة وزيت

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة سكر

لتر مرق

ثوم مفروم

كريمة

طريقة العمل

يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت مع السكر والملح حتي يذبل

يضاف له الكستناء ويقلب

يضاف له المرق والفلفل والكمون ويقلب دقائق

يترك ليغلي حتي ينضج الكستناء

يضرب بالمضرب الكهربائي وتضاف له الكريمة ويقلب

يترك يغلي

ثم تقدم الشوربة ساخنة