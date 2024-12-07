المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة العدس بالدجاج

نيفين عباسaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       7 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

العدس مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف وحمض الفوليك وقد يساعد تناوله بانتظام على تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي كما أنه مفيد لمرضى السكري والنقرس

المقادير اللازمة

كوب عدس أصفر مغسول ومصفي
صدر دجاجة بدون جلد وعظم مقطع مكعبات
ملح وفلفل
كمون
كركم
بصل وطماطم وجزر وبطاطس وكرفس مقطعين
ثوم فصوص
ماء
زبدة وزيت
ثوم مفروم
عصير 2 حبة ليمون

طريقة العمل

يرفع العدس مع الملح والفلفل والكمون والكركم والبصل والطماطم والجزر والبطاطس والكرفس وفصوص الثوم والماء
يترك ليغلي حتي تنضج الخضروات
يطحن بالمضرب الكهربائي او الخلاط حتي ينعم
في الزبدة والزيت يشوح مكعبات الدجاج مع ملح وفلفل والثوم المفروم حتي تصبح ذهبية
توضع مع عصير الليمون للعدس ويرفع علي النار حتي يغلي
تقدم الشوربة ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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