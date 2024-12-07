طريقة عمل شوربة العدس بالدجاج

العدس مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف وحمض الفوليك وقد يساعد تناوله بانتظام على تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي كما أنه مفيد لمرضى السكري والنقرس

المقادير اللازمة

كوب عدس أصفر مغسول ومصفي

صدر دجاجة بدون جلد وعظم مقطع مكعبات

ملح وفلفل

كمون

كركم

بصل وطماطم وجزر وبطاطس وكرفس مقطعين

ثوم فصوص

ماء

زبدة وزيت

ثوم مفروم

عصير 2 حبة ليمون

طريقة العمل

يرفع العدس مع الملح والفلفل والكمون والكركم والبصل والطماطم والجزر والبطاطس والكرفس وفصوص الثوم والماء

يترك ليغلي حتي تنضج الخضروات

يطحن بالمضرب الكهربائي او الخلاط حتي ينعم

في الزبدة والزيت يشوح مكعبات الدجاج مع ملح وفلفل والثوم المفروم حتي تصبح ذهبية

توضع مع عصير الليمون للعدس ويرفع علي النار حتي يغلي

تقدم الشوربة ساخنة