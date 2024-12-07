طريقة عمل شوربة الشوفان بالمشروم

من فوائد الشوفان للعضلات احتوائه على الألياف التي تقلل الكوليسترول الضار، وذلك عن طريق تكوين مادة هلامية في المعدة بعد تناوله تعمل على امتصاص النوع الضار، وترك الكوليسترول الجيد في الدم

المقادير اللازمة

نصف كوب شوفان

كيلو مشروم مقطع

بصلة مفرومة ناعم

مرق دجاج او لحم

ملح وفلفل

كوب كريمة اختياري

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

زبدة

طريقة العمل

يشوح البصل والثوم مع الزبدة والملح والفلفل حتي يصبح ذهبي اللون

يضاف له المشروم ويقلب حتي يصبح ذهبي

يضاف له مرق الدجاج او اللحم ويترك يغلي

يضاف له الشوفان ويقلب

يضرب بالمضرب الكهربائي حتي نحصل علي شوربة ناعمة

تضاف الكريمة وتقلب

تترك تغلي وتقدم ساخنة