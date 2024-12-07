طريقة عمل شوربة الروبيان بالطماطم

تناول الروبيان يعزز صحة القلب بسبب محتواه من الأحماض الدهنية أوميغا 3 المضادة للأكسدة وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار
المقادير اللازمة
كيلو روبيان كبير منظف
ملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة
كوب عصير طماطم
طماطم مقطعة
بصل وثوم مفرومين
ملعقة صغيرة سكر
زبدة وزيت
جزرة مبشورة ناعم
2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
لتر مرقة او ماء
طريقة العمل
يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت والسكر والملح حتي يصبح شفاف مائل للذهبي الفاتح
يضاف له الروبيان ويقلب
يضاف لهم معجون الطماطم والجزر والكمون والكزبرة والفلفل الاسود وعصير الطماطم والمرقة
تترك لتغلي حتي ينضج الروبيان
ثم تقدم