المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة الروبيان بالطماطم

نيفين عباسaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       7 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تناول الروبيان يعزز صحة القلب بسبب محتواه من الأحماض الدهنية أوميغا 3 المضادة للأكسدة وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار

المقادير اللازمة

كيلو روبيان كبير منظف
ملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة
كوب عصير طماطم
طماطم مقطعة
بصل وثوم مفرومين
ملعقة صغيرة سكر
زبدة وزيت
جزرة مبشورة ناعم
2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
لتر مرقة او ماء

طريقة العمل

يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت والسكر والملح حتي يصبح شفاف مائل للذهبي الفاتح
يضاف له الروبيان ويقلب
يضاف لهم معجون الطماطم والجزر والكمون والكزبرة والفلفل الاسود وعصير الطماطم والمرقة
تترك لتغلي حتي ينضج الروبيان
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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