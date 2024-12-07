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شاهد| الاتفاق يعبر الخليج ويستعيد نغمة الانتصارات
الرياضة

شاهد| الاتفاق يعبر الخليج ويستعيد نغمة الانتصارات

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       7 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق الاتفاق نغمة الانتصارات من جديد، ونجح في تحويل تأخره أمام الخليج لفوز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب خالد ناري الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 35، مستغلًا تمريرة من زميله كونستانتينوس.

وأدرك الاتفاق التعادل في الدقيقة 45+6، عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم، بعد تمريرة من اللاعب الفارو ميدران.

وأضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني لفريق الاتفاق في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز الثامن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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