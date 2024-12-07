شاهد| الاتفاق يعبر الخليج ويستعيد نغمة الانتصارات

البلاد- جدة

استعاد فريق الاتفاق نغمة الانتصارات من جديد، ونجح في تحويل تأخره أمام الخليج لفوز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب خالد ناري الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 35، مستغلًا تمريرة من زميله كونستانتينوس. وأدرك الاتفاق التعادل في الدقيقة 45+6، عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم، بعد تمريرة من اللاعب الفارو ميدران.

وأضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني لفريق الاتفاق في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز الثامن.