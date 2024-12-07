الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الأهلي يتغلب على التعاون برباعية
الرياضة

شاهد| الأهلي يتغلب على التعاون برباعية

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       7 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قلب فريق الأهلي تأخره أمام مضيفه التعاون 1/2 إلى فوز كبير بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في بريدة، ضمن الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

بادر بالتسجيل لفريق التعاون الثنائي حواو بيدرو وموسى بارو في الدقيقتين 21 و 23، وقبل نهاية الشوط الأول قلص المدافع ايبانيز الفارق للأهلي، وبالتحديد في الدقيقة 45+8.

وفي الشوط الثاني استفاق الأهلي ونجح في قلب الطاولة على التعاون بثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من فراس البريكان وروبرتو فيرمينو و رياض محرز في الدقائق 52 و 63 و 73.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 ليحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، والخسارة جمّدت رصيد التعاون عند النقطة 18 في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *