شاهد| الأهلي يتغلب على التعاون برباعية

البلاد- جدة
قلب فريق الأهلي تأخره أمام مضيفه التعاون 1/2 إلى فوز كبير بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في بريدة، ضمن الجولة 13 من دوري روشن السعودي.
بادر بالتسجيل لفريق التعاون الثنائي حواو بيدرو وموسى بارو في الدقيقتين 21 و 23، وقبل نهاية الشوط الأول قلص المدافع ايبانيز الفارق للأهلي، وبالتحديد في الدقيقة 45+8.
وفي الشوط الثاني استفاق الأهلي ونجح في قلب الطاولة على التعاون بثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من فراس البريكان وروبرتو فيرمينو و رياض محرز في الدقائق 52 و 63 و 73.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 ليحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، والخسارة جمّدت رصيد التعاون عند النقطة 18 في المركز التاسع.
قبل التوقف.. الأهلي يضرب بالأربعة ويقلب الطاولة🟢⚪
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/63pM92XlDV
— SSC (@ssc_sports) December 7, 2024