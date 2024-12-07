“خواكين نيمان ” يتوج ببطولة السعودية الدولية للجولف

الرياض – محمد الجليحي

حقق التشيلي خواكين نيمان، فوزًا ثمينًا في البطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك، مقتنصًا جائزة المليون دولار، ومؤكدًا تفوقه في المملكة هذا العام، بعد خوض جولتين فاصلتين.

نجح نيمان في حسم لقب البطولة السعودية الدولية المقدمو من صندوق الاستثمارات العامة بعد منافسة شديدة انتهت بجولة فاصلة ثلاثية في الحفرة 18، محققًا مجموع 21 ضربة تحت المعدل. وتألق نيمان في مواجهة قوية مع كاليب سورات، الباحث عن لقبه الاحترافي الأول، وكاميرون سميث، بطل البطولة المفتوحة لعام 2022، الذي عاد بشكل مفاجئ إلى المنافسة بفضل أخطاء غير متوقعة من نيمان وسورات في الحفرة الأخيرة.

هذا الفوز، الذي يعد الثاني لنيمان في المملكة بعد تتويجه في سلسلة LIV جدة، عزز مكانته في صدارة ترتيب سلسلة البطولات الدولية، حيث أظهر مهارة كبيرة في الجولة الأخيرة بـ67 ضربة تضمنت ستة “بيردي”، ليصل إلى مجموع 263 ضربة على مدار أربع جولات. من جانبه، قدم كاليب سورات، البالغ من العمر 20 عامًا، أداءً لافتًا في الجولة الأخيرة، مسجلًا 66 ضربة، مما جعل المنافسة محتدمة حتى اللحظة الأخيرة.

وبدأ بيتر يولهاين الجولة النهائية وهو في موقع مثالي لتصدر ترتيب سلسلة البطولات الدولية، بعد أدائه المبهر في البطولة السابقة في قطر. إلا أن يوم السبت لم يكن يومه، حيث فقد ثلاث ضربات متتالية في النصف الثاني من الجولة، مما أدى إلى تراجعه بشكل ملحوظ.

على صعيد آخر، كان الأمريكي جون كاتلين أحد أبرز الأسماء في البطولة، بعد أن تصدر الترتيب العام لجولة آسيا، محققًا إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرته. أما على المستوى العربي، فقد تألق المغربي الشاب آدم برسنو، الذي قدم أداءً مميزًا كهاوٍ، لينال المركز العاشر بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، مما يعد إنجازًا مشرفًا للغولف العربي.

وفي ختام البطولة، أشاد نيمان بجولف السعودية لتنظيمها المتميز ودورها الكبير في الارتقاء بشعبية اللعبة في المملكة. ولفت إلى الحضور البارز للاعبين السعوديين هذا العام، مما يعكس التطور السريع لرياضة الجولف على المستوى المحلي.

كما نال ملعب نادي الرياض للجولف، الذي خضع لتطويرات شاملة مؤخرًا، إشادة واسعة من اللاعبين الذين وصفوه بأنه تحدٍّ فريد ويعكس روح المنافسة. كما جذبت البطولة أرقامًا قياسية من الجماهير، التي استمتعت بمزيج من الأداء الرياضي العالمي وعروض فنية مميزة. وكان أبرزها الحفل الختامي المذهل للهضبة عمرو دياب، الذي أضاء سماء الرياض بأداء استثنائي وأجواء غامرة ملأت المكان بالحماس وأضفت لمسة ساحرة على أمسية لا تنسى، لتكون خاتمة مثالية لفعاليات البطولة.

بهذا، أثبتت البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك، أنها محطة رئيسية تجمع أفضل لاعبي الجولف في العالم، وتعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية.