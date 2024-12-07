الغامدي: تألق الفرسان السعوديين يحفزنا لتحقيق الإنجازات

الرياض – هاني البشر

وصف الفارس الصاعد خالد الغامدي الخطوات التي يقدمها الاتحاد السعودي للفروسية واللجنة المنظمة لبطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز لضمان مشاركة الفرسان السعوديين في البطولات التي تقام على أرض السعودية بالمميزة والكبيرة، وقال “خطوات إيجابية يشكرون عليها من شأنها تطور الفارس السعودي، وتكور رياضة قفز الحواجز بشكل عام”.

وأضاف “بفضل هذه الخطوات الإيجابية نتواجد اليوم في النسخة الرابعة من بطولة “قفز السعودية” بعدد كبير كما تواجدنا في التصفيات النهائية لبطولة “لونجين” العالمية لقفز الحواجز الشهر الماضي وقبلها في البطولات السابقة، ثمار هذه الخطوات ستظهر في المستقبل القريب، وتسهم بقوة بعد توفيق الله سبحانة وتعالى في تواجدنا في البطولات والمحافل الدولية الكبرى”.

وعن النسخة الحالية في “قفز السعودية” قال الغامدي “الأجواء هنا ممتعة وحماسية، والفرسان جاهزين أن كان في الأسبوع الأول من هذه النسخة أو الأسبوع الثاني، والأجمل هو التنظيم ومستوى التحكيم وقوة الحواجز وكذلك الخدمات الأخرى المقدمة بمقر البطولة”.

وأبدى الغامدي سعادته لتألق الفرسان السعوديين وتحقيقهم نتائج جميلة في البطولة، وقال “كل ما يتحقق يحفزنا لتحقيق نتائج أكبر وأكثر في البطولات المقبلة، أهنئهم بما حققوا وأتمنى المزيد من الإنجازات ومواكبة التطور الكبير في رياضة الوطن والمساهمة في رفع علم السعودية في كل محفل”.