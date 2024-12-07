ابن طالب: تطور الفرسان السعوديين لافت

الرياض – هاني البشر

أشاد الحكم الدولي السعودي محفوظ بن طالب، المشارك في إدارة منافسات بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الرابعة بتطور مستوى الفرسان السعوديين في البطولات الدولية، وارتفاع قوة ومنافسة البطولة من نسختها الأولى إلى النسخة الحالية.

ويشارك في إدارة تحكيم البطولة، 8 حكام برئاسة الألماني ستيفان ويرث، حيث يتواجد من بينهم الحكم الدولي السعودي عمر غراب بالإضافة لابن طالب.

وأضاف ابن طالب “قبل فترة ليست بالقصيرة كان عدد الفرسان السعوديين في البطولات الدولية لا يتجاوز عدد الأصابع، اليوم وبفضل جهود الاتحاد السعودي للفروسية المثمرة وتنظيمه واستضافته للعديد من البطولات إضافة لقرار الاتحاد أيضاً إقامة وإدارج بطولات على هامش البطولات الكبرى لفئة النجمتين أصبح عدد الفرسان المشاركين في أي بطولة يتجاوز الـ 50 فارسا وفارسة”.

وطالب الحكم الدولي السعودي من الفرسان ومدربيهم ضرورة متابعة تحديثات قوانين الاتحاد الدولي للفروسية بشكل مستمر، وقال ابن طالب: “التحديثات سريعة وعديدة وتتغير من فترة لفترة لمصلحة الفرسان وأمنهم وسلامتهم، أكثر المشاكل التي يواجهونها تغير اللوائح والأنظمة”.

وعن تحكيم أشواط النسخة الحالية، قال ابن طالب: “بفضل الإمكانيات المسخرة وقوة البطولة واهتمام الاتحاد الدولي بها يتواجد في قائمة حكام خبيرة ومخضرمة، ومن خيرة حكام قفز الحواجز، هذا ساهم في خروج المنافسات بالشكل المطلوب، أقل اخطاء، وأقل احتجاجات، الجميع هنا بفضل الله راض كل الرضا”.