الرياضةمواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025 صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 6 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أجريت أمس الخميس قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي يشارك فيها ممثل الوطن نادي الهلال؛ بصفته بطلاً لآسيا 2021. وأوقعت القرعة الهلال في مجموعة قوية بمنافسات كأس العالم للأندية 2025 رفقة كل من ريال مدريد وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي. ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كان إنجازه الأكبر هو وصافة نسخة 2022. مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025 الهلال سيستهل مشواره بمواجهة ريال مدريد في مواجهة ثانية بكأس العالم للأندية بعد مواجهة نهائي 2022. ويلعب الهلال لقاء الجولة الثانية ضد فريق سالزبورج النمساوي، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة باتشوكا المكسيكي. الهلال × ريال مدريد 19 يونيو 2025 الهلال × سالزبورج 23 يونيو 2025 الهلال × باتشوكا 27 يونيو 2025