كأس العالم للأندية.. الهلال في صدارة القيمة السوقية للعرب

الرياضةكأس العالم للأندية.. الهلال في صدارة القيمة السوقية للعرب صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 6 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة اعتلى الهلال قائمة الأندية العربية الأعلى من حيث القيمة السوقية في كأس العالم للأندية 2025. ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 5 فرق عربية، هي الهلال والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي. ووفقًا لشبكة “ترانسفير ماركت” العالمية، جاء الهلال الأول عربيًا، والثاني عشر عالميًا من حيث ترتيب القيمة السوقية للأندية في مونديال 2025، بقيمة وصلت إلى 243.65 مليون يورو. وجاء في المركز الثاني من حيث الأعلى قيمة فريق العين الإماراتي، بقيمة وصلت إلى 45 مليون يورو، والأهلي المصري ثالثًا بـ 31 مليون يورو. ويتصدر ريال مدريد قائمة الأعلى من حيث القيمة السوقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بـ 1.36 مليار يورو، ومانشستر سيتي الإنجليزي ثانيًا بـ 1.26 مليار يورو. وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة رفقة أندية ريال مدريد و سالزبورج وباتشوكا.