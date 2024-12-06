الرياضة في ممتاز الطائرة| الاتحاد يستضيف الخليج.. والأهلي يلاقي الابتسام

الدمام-البلاد

تنطلق غداً السبت الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات. يتصدر الهلال ترتيب الفرق بـ 16 نقطة، ثم الابتسام والأهلي 15 نقطة، ثم الاتحاد 14 نقطة. يلتقي الاتحاد مع الخليج على صالة وزارة الرياضة بجدة 4 مساء، يقود اللقاء يعقوب السبت حكم أول واحمد الرجب حكم ثان.

ويلعب الاهلي مع الابتسام على صالة وزارة الرياضة بجدة 6 مساء، يقود اللقاء منصور القحطاني حكم اول، ومحمد الحناكي حكم ثان.

ويستضيف أبها الترجي على صالة نادي أبها بأبها 4 مساء، يقود اللقاء سعد اليحيوي حكم اول وماجد الغامدي حكم ثان.

ويلتقي النصر مع الصفا على صالة نادي النصر بالرياض 4 مساء، يقود اللقاء عبدالله أمين حكم اول وياسر صائغ حكم ثان.

ويستقبل الهلال نظيره ضمك على صالة نادي الهلال بالرياض 5 مساء، يقود اللقاء خالد الحديثي حكم اول ومحمد الهزيم حكم ثان.