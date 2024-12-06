الرياضة عبدالله بن فهد يتوج الفائزات بكأس الاتحاد السعودي للفروسية للترويض 2024

الرياض – هاني البشر

توّج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم الجمعة، الفارسات المتوجات بالمراكز الثلاثة الأوائل في بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للترويض 2024 لفئة النجمة الواحدة، عقب ختام البطولة التي أقيمت على مدى يومين بمقر قفز السعودية في الجنادرية. وحققت الفارسة البلجيكية يوريندي فيرفيمب اللقب عقب نجاحها في حصد 77.417 نقطة، فيما حلت الفارسة الهندية ديفياكريتي سينغ ثانياً برصيد 71.00 نقطة، وجاءت الفارسة القطرية وجدان المالكي ثالثاً برصيد 64.722 نقطة. وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أقام عددا من البرامج في الفترة السابقة لاكتشاف الموهوبين السعوديين في هذه الرياضة، حيث عمل بعض الدورات لتدريبهم وتطويرهم ليكون للمملكة وجود قوي في هذه البطولات في المحافل الكبرى، كون الاتحاد يحرص على الاهتمام بجميع ألعاب الفروسية، وهي: قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل والترويض.