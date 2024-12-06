شاهد| القادسية يرتقي لـ” الثالث” بنقاط الخلود

البلاد- جدة
حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الخلود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة في الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن.
سجل ثلاثية القادسية كل من” جوليان كينونيس “هدفين” وبيير أوباميانج في الدقائق 10 و 49 و 71 من عمر المباراة.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الخلود سلطان الشهري في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.
بهذا الفوز، قفز القادسية إلى المركز الثالث؛ حيث وصل إلى النقطة 28. في المقابل، تجمد رصيد الخلود عند 10 نقاط محتلاً المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن.
الهدف الأول للقادسية 1️⃣x0️⃣
عن طريق جوليان كينونيس 🇲🇽#دوري_روشن_السعودي | #الخلود_القادسية pic.twitter.com/EGFRcPTqKU
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 6, 2024
هدددددف!⚽
بعد عرضية متقنة.. أوباميانغ يضيف ثاني أهداف القادسية⚽🔥
الخلود 0 × 2 القادسية#دوري_روشن_السعودي#الخلود_القادسية | #SSC pic.twitter.com/gror2syIWO
— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
هدددددف!⚽
جوليان يضيف ثالث أهداف القادسية⚽🔥
الخلود 0 × 3 القادسية#دوري_روشن_السعودي#الخلود_القادسية | #SSC pic.twitter.com/29DOdhYJ1b
— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024