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شاهد| القادسية يرتقي لـ” الثالث” بنقاط الخلود
الرياضة

شاهد| القادسية يرتقي لـ” الثالث” بنقاط الخلود

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       6 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الخلود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة في الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن.

سجل ثلاثية القادسية كل من” جوليان كينونيس “هدفين” وبيير أوباميانج في الدقائق 10 و 49 و 71 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الخلود سلطان الشهري في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز، قفز القادسية إلى المركز الثالث؛ حيث وصل إلى النقطة 28. في المقابل، تجمد رصيد الخلود عند 10 نقاط محتلاً المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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