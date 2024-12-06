شاهد| الرياض يعبر العروبة ويرتقي لـ” السادس”

البلاد- جدة
تمكن فريق الرياض من تحقيق فوز مهم على مضيفه فريق العروبة بهدف نظيف، في المباراة التي جرت يبينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
لعب الرياض منقوصًا بعد طرد حكم المباراة لاعبه أحمد عسيري في الدقيقة 20 من عمر المواجهة.
سجل هدف الرياض والمباراة بشكل عام اللاعب توزي في الدقيقة 80.
بهذا الفوز، رفع الرياض رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز السادس، وتجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽
توزي يسجل الهدف الأول للرياض⚽🔥
العروبة 0 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي#العروبة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/tdDJcgyE0q
— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024