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شاهد| الرياض يعبر العروبة ويرتقي لـ” السادس”
الرياضة

شاهد| الرياض يعبر العروبة ويرتقي لـ” السادس”

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       6 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تمكن فريق الرياض من تحقيق فوز مهم على مضيفه فريق العروبة بهدف نظيف، في المباراة التي جرت يبينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لعب الرياض منقوصًا بعد طرد حكم المباراة لاعبه أحمد عسيري في الدقيقة 20 من عمر المواجهة.

سجل هدف الرياض والمباراة بشكل عام اللاعب توزي في الدقيقة 80.

بهذا الفوز، رفع الرياض رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز السادس، وتجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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