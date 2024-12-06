شاهد| الاتحاد يحسم كلاسيكو الجوهرة ويعزز صدارته لـ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
حسم فريق الاتحاد كلاسيكو الجوهرة المثير، الذي جمعه بنظيره النصر، بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـثالثة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 55، محولًا عرضية أرضية من مهند الشنقيطي.
ولكن جاء الرد سريعًا من جانب كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 57؛ حيث استغل كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسددها داخل الشباك معلنًا عن هدف التعادل للنصر.
وفي الوقت القاتل، أحرز اللاعب ستيفن بيرجوين الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 90+1.
بتلك النتيجة، واصل فريق الاتحاد تصدره لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة وتراجع للمركز الرابع.
الكلاسيكو يشتعل.. 🔥🔥
عرضية من الشنقيطي وبنزيما يسجل أول الأهداف ⚽️
الاتحاد 1 × 0 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/Pv22gI5AvT
— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
النصر يعود سريعًا..
رونالدو يسجل التعادل للنصر 🔥🤯
الاتحاد 1 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/GjRYyLfPBb
— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
الضربة القاضية..
بيرجوين يسجل ثاني الأهداف الاتحادية 🤯🔥⚽️
الاتحاد 2 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/60dZ8vms66
— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
مشهد رائع من جماهير #الاتحاد 🤩 #دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/S4KOyvT5bC
— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024