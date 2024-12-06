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شاهد| الاتحاد يحسم كلاسيكو الجوهرة ويعزز صدارته لـ” روشن”
الرياضة

شاهد| الاتحاد يحسم كلاسيكو الجوهرة ويعزز صدارته لـ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       6 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

حسم فريق الاتحاد كلاسيكو الجوهرة المثير، الذي جمعه بنظيره النصر، بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـثالثة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 55، محولًا عرضية أرضية من مهند الشنقيطي.

 ولكن جاء الرد سريعًا من جانب كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 57؛ حيث استغل كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسددها داخل الشباك معلنًا عن هدف التعادل للنصر.

وفي الوقت القاتل، أحرز اللاعب ستيفن بيرجوين الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 90+1.

بتلك النتيجة، واصل فريق الاتحاد تصدره لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 36 نقطة، بينما تجمد  رصيد النصر عند 25 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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