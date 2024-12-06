“خواكين نيمان” يقترب من لقب بطولة السعودية الدولية للجولف

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الرياض – محمد الجليحي

تصدر اللاعب التشيلي خواكين نيمان الترتيب بانتهاء منافسات اليوم الثالث من البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بفارق ضربة واحدة قبل الجولة النهائية، وذلك بعد تسجيله 65 ضربة تحت المعدل (17 تحت المعدل إجمالاً) في جولة اليوم الجمعة.

وجاء في المركز الثاني الثنائي، الأمريكي بيتر أوهلين (66 ضربة) الذي يتصدر قائمة تصنيف سلسلة البطولات الدولية، وكاليب سورات البالغ من العمر 20 عامًا والذي حطم الرقم القياسي للملعب في نادي الرياض للجولف بتسجيله 61 ضربة تحت المعدل.

وتبعهم في الترتيب، مجموعة من أبرز اللاعبين، بمن فيهم البريطاني تيريل هاتون، قائد كأس رايدر لثلات مرات، الذي سجل 66 ضربة ويشترك في المركز الرابع مع الأمريكيين جيسون كوكران ولوغان مكاليستر، برصيد 15 ضربة تحت المعدل.

وفيما تظل الاحتمالات مفتوحة حول هوية الفائز في الجولة النهائية، أكد نيمان أنه سيبذل أقصى جهده للفوز بالكأس الفضية. وقال: “لا أعرف ما هو الرقم الذي سيحقق الفوز، لكنني أعلم أن الرقم الذي سأحققه يجب أن يكون أقل من الآخرين.”

ومنذ بداية البطولة، أظهر اللاعب التشيلي استقرارًا رائعًا، حيث سجل 65 ضربة في الجولتين الأولى والثالثة، و66 ضربة في الجولة الثانية. وفي جولته يوم الجمعة، أظهر نيمان صبرًا كبيرًا حتى أنهى الجولة بضربة بيردي أخيرة دفعته للصدارة.

وكانت الأنظار أيضًا على كاليب سورات، اللاعب الشاب الذي بدأ مسيرته الاحترافية هذا العام فقط، لكنه أظهر إمكانيات كبيرة من خلال تسجيله 16 ضربة تحت المعدل (197). وقال سورات: “الملعب رائع، ولم أصدق كيف أن الظروف مثالية هنا. كان بإمكاني تسجيل نتيجة أفضل، ولكن ضربة البيردي على الحفرة 18 لم تكن محظوظة.”

ويمثل يوم غدالسبت، موعدًا مع الجولة النهائية التي ستشهد منافسة مثيرة على ملعب الرياض للجولف، الذي تم تجديده وتطويره مؤخرًا، حيث يتوقع أن يتم تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، بعد العروض الرائعة التي قدمها اللاعبون في الجولات السابقة.

وقد نال جولف السعودية، الجهة المنظمة لهذا الحدث، إشادة واسعة من جميع اللاعبين المشاركين، بما في ذلك الفائزين ببالبطولات كبرى، الذين أشادوا بجهود جولف السعودية المستمرة في تعزيز رياضة الجولف في المملكة وتنظيم البطولات العالمية.

بعد انتهاء المنافسات، انضم آلاف من عشاق الجولف ومحبي الموسيقى إلى أمسية ترفيهية رائعة في نادي الرياض للجولف، حيث أحيت الفنانة إليسا حفلاً مميزًا على المسرح المجاور للحفرة 18.