تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال أكتوبر

البلاد : وكالات

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن بألمانيا اليوم عن تراجع معدلات الإنتاج في شركات التصنيع بألمانيا بواقع 1% على أساس شهري، وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بشكل غير متوقع بنسبة 5ر4%.

ومع ذلك، فإن انخفاض الإنتاج في شهر سبتمبر الماضي كان أضعف إلى حد ما مما كان معروفًا سابقًا.

وقام المكتب الاتحادي بتعديل الانخفاض على أساس شهري إلى 2% بدلًا من الـ 5ر2% السابقة. ووفقًا للمكتب، فإن انخفاض الإنتاج في أكتوبر الماضي تأثّر بشكل كبير بإنتاج الطاقة، الذي تراجع بنسبة 9ر8% على أساس شهري بعد احتساب المتغيرات الموسمية، بالإضافة إلى ذلك، أثّر في إجمالي الإنتاج التراجع في صناعة السيارات بنسبة 9ر1%.