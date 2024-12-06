الإقتصاد

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال أكتوبر

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       6 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

 أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن بألمانيا اليوم عن تراجع معدلات الإنتاج في شركات التصنيع بألمانيا بواقع 1% على أساس شهري، وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بشكل غير متوقع بنسبة 5ر4%.

 ومع ذلك، فإن انخفاض الإنتاج في شهر سبتمبر الماضي كان أضعف إلى حد ما مما كان معروفًا سابقًا.

 وقام المكتب الاتحادي بتعديل الانخفاض على أساس شهري إلى 2% بدلًا من الـ 5ر2% السابقة. ووفقًا للمكتب، فإن انخفاض الإنتاج في أكتوبر الماضي تأثّر بشكل كبير بإنتاج الطاقة، الذي تراجع بنسبة 9ر8% على أساس شهري بعد احتساب المتغيرات الموسمية، بالإضافة إلى ذلك، أثّر في إجمالي الإنتاج التراجع في صناعة السيارات بنسبة 9ر1%.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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