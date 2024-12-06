الأردني عابورة: “قفز السعودية” البطولة المفضلة للصاعدين

الرياض – هاني البشر

أبدى الفارس الإردني الصاعد غازي العابورة سعادته بالشاركة للمرة الثانية على التوالي في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز المقامة حالياً بمقر “قفز السعودية في الجنادرية، وأصفاً إياها بالبطولة المفضلة كون أصداها تتجاوز النطاق المحلي وتصل لأبعد من بلاده إضافة لمنح الاتحاد السعودي للفروسية مساحة كبيرة للفرسان الصغار للمشاركة والتطور.

وقال الفارس الصاعد (15 عاماً) ابن الأسطورة الأردنية سعيد العابورة: “معجب بزملائي الفرسان الصغار السعوديين، وحقيقة تقال بعضهم يقدم مستويات حتى أفضل من الفرسان الكبار، أيضا تعجبني منشأة البطولة وما تضمه من مرافق وخدمات، البطولة هنا رائعة وأحب المشاركة فيها وفي نسخها المقبلة”.

وأضاف “حقيقة لابد أن تقال، أنا وغيري حماسنا للمشاركة في بطولة قفز السعودية أكثر من بعض البطولات؛ كون هذه البطولة تضم الفرسان المصنفين الأفضل على مستوى العالم، والتنظيم فيها عالي المستوى وأحترافي أكثر، شكراً لمن أوصلني للمشاركة فيها”.

وشدد غازي على أنه يحظى بدعم مختلف؛ كونه من عائلة تعشق الفروسية وقفز الحواجز تحديداً، وقال: “جدي غازي ووالدي سعيد، لهما الفضل- بعد الله سبحانه وتعالى- فيما وصلت له، وأطمح وأتمنى برد الجميل لهما بتحقيق منجز كبير وأرفع علم وطني الأردن في محفل عالمي وكبير”.

وعن أهدافه وأحلامه، قال غازي: “احلامي كبيرة وعديدة، أريد تمثيل المنتخب الأردني في البطولات القارية والعالمية، حلمي المشاركة باسم وطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وكأس العالم للقفز الحواجز وأن أكون أصغر فارس مشارك في كأس العالم ويحقق منجزا، أريد ذهبية الألعاب الآسيوية أيضا، وأن اشارك في أشوط ارتفاع الحواجز فيها من 1.45 متر وأعلى خلال موسمين، أريد أن أصل لمستوى والدي في هذه الرياضة العريقة”.