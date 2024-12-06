استقرار أسعار الذهب عند 2631.60 دولارًا للأوقية

البلاد : متابعات

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة في الأسواق الآسيوية اليوم، لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق، بحثًا عن مؤشرات عن مسار خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولارًا للأوقية (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2654.70 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 935.99 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.85 دولارًا.