6 فرسان سعوديين يشاركون في بطولة قفز السعودية

الرياض – هاني البشر

يشهد الأسبوع الأول في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز مشاركة ستة فرسان ضمن قائمة الـ 100 الأوائل في التصنيف العالمي للفروسية، وفق تحديث الاتحاد الدولي للفروسية FEI المعلن في الثالث من ديسمبر الجاري، من بينهم الفارسان السعوديان عبدالله الشربتلي، وخالد المبطي.

وانطلقت النسخة الرابعة من البطولة، اليوم الخميس بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 24 دولة، يقام فيها 12 شوطًا لفئتي النجمتين والأربع نجوم، من بينها شوط مؤهل للأشواط الحاسمة للتأهل إلى كاس العالم 2025.

وتضمنت كشوفات البطولة، تواجد الفارس الإيطالي إيمانويلي جاوديانو المصنف الـ 39 عالمياً، الفارس الألماني كريستيان أهلمين المصنف الـ 42 عالمياً، الفارس السعودي خالد المبطي المصنف الـ 57 عالمياً، الفارس السعودي عبد الله الشربتلي المصنف الـ 56 عالمياً، الفارس النمساوي جيرفريد باك المصنف 62 عالمياً، والفارس الألماني ديفيد ويل المصنف الـ 70 عالمياً إضافة لتواجد 77 فارسا وفارسة سعوديين.