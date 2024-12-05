يشاهدها أكثر من مليوني متابع| الاتحاد الدولي للفروسية FEI ينقل فعاليات” قفز السعودية” عبر منصاته

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية FEI بث منافسات بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز على منصاته المختلفة وقناته التلفزيونية، مؤكداً أنه اختارها من ضمن البطولات الموجودة على مستوى العالم.

وتحظى بطولة «قفز السعودية» منذ انطلاق نسختها الأولى في ديسمبر عام 2021 بحضور قوي على الصعيد الإعلامي وتزايد في اعداد الحضور من الجماهير والمتابعين إضافة لمشاركة أفضل الفرسان والمصنفين في العالم، حيث كان ذلك السبب الرئيس في ضم الاتحاد الدولي للفروسية لـ “قفز السعودية” لبطولاته على مستوى العالم.

ويبث الاتحاد الدولي للفروسية فعاليات رياضة الفروسية وأخبارها وصورها على منصاته الستة على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم، وهي: فيسبوك، يوتيوب، أكس، سبوتيفاي، انستقرام، وتيك توك إضافة لقناته التلفزيونية FEI.TV، حيث يتجاوز متابعيها مليوني متابع ومشترك.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من البطولة التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية على مدى أسبوعين، اليوم الخميس بمقر قفز السعودية في الجنادرية، وبمشاركة اكثر من 100 فارس وفارسة من اكثر من 24 دولة.