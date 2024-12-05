في مونديال الأندية 2025| صدامات قوية للأندية العربية.. والأهلي المصري يواجه إنتر ميامي بقيادة ميسي في الافتتاح

البلاد- جدة أجريت اليوم الخميس قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة صيف العام المقبل. وأسفرت القرعة، التي أقيمت بمدينة ميامي الأميركية، عن مجموعات متفاوتة القوة للأندية العربية المشاركة في المسابقة، التي تجرى في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في 12 ملعبا بـ11 مدينة أميركية. ويمثل الكرة العربية في البطولة العالمية كل من الهلال السعودي، والأهلي المصري والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي. وسيكون الأهلي طرفًا في المباراة الافتتاحية للمسابقة، حيث يواجه إنتر ميامي، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتبدو القرعة متوازنة نسبيًا للأهلي والهلال والترجي، فيما وقع الوداد والعين في مجموعة حديدية.

وتنص لائحة المسابقة، التي تشهد إقامة 63 لقاء، على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتستمر باقي الأدوار في البطولة على هذا النظام حتى المباراة النهائية التي تقام على ملعب (ميتلايف) بولاية نيوجيرسي في 13 يوليو القادم.

وتعد هذه هي النسخة الأولى للبطولة بشكلها الجديد، الذي يضم 32 فريقا بدلا من النظام السابق، الذي كان يضم 7 فرق فقط.

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