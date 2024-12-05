كلاسيكو الاتحاد والنصر.. إثارة وصراع لا ينتهي

البلا- جدة تتجه أنظار عشاق الساحرة المستدبرة، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء يوم غد الجمعة؛ لمتابعة كلاسيكو منتظر من العيار الثقيل يجمع بين فريق الاتحاد والنصر في قمة مباريات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ودخل فريق الاتحاد المواجهة؛ سعيًا لمواصلة الانتصارات وتأكيد صدارته لجدول الترتيب؛ خيث لديه في جعبيته 33 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الهلال، و8 نقاط عن النصر الذي يسعى للفوز؛ من أجل تقليص الفارق مع الصدارة وإنعاش آماله في المنافسة. حافظ الاتحاد على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات بدوري المحترفين، وهي ثاني أطول سلسلة له في الدوري بعد سلسلة سابقة له تحققت مرتين بنظافة شباكه في 7 مباريات متتالية. الكلاسيكو المنتظر يحما الرقم 33 بين الفريقين الكبيرين في دوري المحترفين، حيث يتفوق النصر بـ13 فوزًا مقابل 10 انتصارات للاتحاد، بينما حضر التعادل في 9 مباريات. وفي حال فوز الاتحاد؛ فإنه سيصل للفوز التاسع تواليًا في الدوري ليقترب من أطول سلسلة انتصارات متتالية له في دوري المحترفين والتي حققها خلال الفترة من أكتوبر 2021 وفبراير 2022 “10 انتصارات”. أما فريق النصر ففي حال تسجيله في شباك الاتحاد؛ فإنه سيعزز رقمه في أطول سلسلة تسجيل له في دوري المحترفين، التي وصلت حتى الآن إلى 31 مباراة، وهي ثاني أطول سلسلة في تاريخ دوري المحترفين بعد سلسلة الهلال المستمرة حاليًا بـ48 مباراة. وحقق النصر الفوز في مواجهتي الموسم الماضي أمام الاتحاد وبنتيجتين كبيرتين، حيث فاز في جولة الذهاب بنتيجة 5-2 في جدة قبل أن يكرر تفوقه في جولة الإياب بنتيجة 4-2، لكن الفوز الأكبر للنصر أمام الاتحاد كان في موسم 2015-2016 بنتيجة 5-0، بينما حقق الاتحاد أكبر فوز له أمام النصر في موسم 2010-2011 وكانت نتيجة 5-2.