“فيرفيمب” تخطف شوط كأس الاتحاد السعودي للفروسية للترويض

الرياض – هاني البشر

خطفت الفارسة البلجيكية يوريندي فيرفيمب لقب الشوط الأول في بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للترويض 2024 لفئة النجمة الواحدة، وذلك خلال المنافسات التي أقيمت اليوم الخميس بمقر قفز السعودية في الجنادرية، حيث توج الأستاذ علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وظفرت الفارسة البلجيكية يوريندي فيرفيمب بلقب الشوط بعد نجاحها في تحقيق 73.431 نقطة، على صهوة الجواد فيكونت دي ريفز، فيما حلت الفارسة الفلسطينية ألكسندرا ماكساكوفا ثانياً بـ 69.853 نقطة على صهوة الجواد ايمي 9، وجاءت الفارسة الهندية ديفياكريتي سينغ ثالثاً بـ 69.804 نقطة على صهوة الجواد أدرينالين فيرفود.

وتختتم غداً الجمعة بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للترويض 2024 بإقامة الشوط الختامي بمقر قفز السعودية، حيث تعتمد البطولة على أشواط يجمع فيها الفرسان النقاط، كلما زادت النقاط زادت فرصة الفوز بالمراكز الأولى.

وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أقام عدد من البرامج في الفترة السابقة لاكتشاف الموهوبين السعوديين في هذه الرياضة، حيث عمل بعض الدورات لتدريبهم وتطويرهم ليكون للمملكة وجود قوي في هذه البطولات في المحافل الكبرى، كون الاتحاد يحرص على الاهتمام بجميع ألعاب الفروسية، وهي: قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل والترويض.