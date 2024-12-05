فرسان السعودية الأوائل في اليوم الافتتاحي لبطولة “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر
توج الفارس السعودي عبد الله الشربتلي بطلاً لشوط “الجولة الكبرى” التأهيلي للشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز 2025، وذلك في اليوم الأول من الأسبوع الأول من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز التي انطلقت اليوم الخميس بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 24 دولة، حيث توج الأستاذ فؤاد بن فهد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية الابطال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
ونجح الشربتلي في تحقيق لقب الشوط الرابع لفئة الأربع نجوم (ارتفاع ـ 1.50 متر) بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 63.92 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس الإيرلندي بيلي تومي (69.77 ثانية)، وجاءت ثالثاً الفارسة اليونانية يولي ميتيلينايو (74.72 ثانية).
كما حقق الفارس السعودي مشاري الحربي لقب الشوط الثالث “جولتين في جولة” لفئة الأربع نجوم (ارتفاع ـ 1.50 متر) بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 31.35 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس السعودي عبد الله الشربتلي (33.17 ثانية)، وجاءت ثالثاً الفارسة الفرنسية ماري ديموند (34.61 ثانية)، حيث توج الأستاذ علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية، الابطال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
وكان اليوم الأول من البطولة قد انطلق بشوط “جولتين في جولة” بارتفاع 1.20 متر لفئة النجمتين، شهد تفوق الفرسان السعوديين وحصولهم على المراكز الثلاثة الأولى، حيث خطف الفارس فهد الجعيد المركز الأول بتوقيت بلغ 26.06 ثانية، الفارسة فنون الحميدان ثانياً (26.07 ثانية)، والفارس حسن الهادي ثالثاً (26.76 ثانية).
وفي الشوط الثاني “السرعة ـ ضد الزمن” لفئة النجمتين (ارتفاع 1.40 متر) خطف الفارس السعودي عبدالله الشربتلي المركز الأول بتوقيت بلغ 69.13 ثانية، ونجح مواطنه وليد الغامدي المركز الثاني (70.07 ثانية)، فيما حل في المركز الثالث الفارس الكويتي علي الخرافي (70.87 ثانية).
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