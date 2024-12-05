شركة الطائرات المروحية تقدم تجربة طيران متميزة لجمهور بطولة السعودية الدولية للجولف

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت شركة الطائرات المروحية (THC) عن رعاية بطولة السعودية الدولية للجولف عبر تقديم فرصة مميزة لجمهور البطولة للفوز برحلة مجانية على متن طائرة هليكوبتر خاصة بها تتيح لهم استكشاف جمال مدينة الرياض من الجو.

تأسست شركة الطائرات المروحية (THC) عام 2018 كأول شركة مشغلة للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتهدف إلى تقديم خدمات طيران متميزة تتنوع بين الرحلات الخاصة والجولات السياحية وخدمات الطوارئ الجوية، بالإضافة إلى الأعمال الجوية المخصصة.

تلتزم الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة، وتسعى من خلال خدماتها إلى دعم رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز السياحة، وتمكين تجربة ترفيهية مبتكرة، وتوسيع نطاق خدمات النقل الجوي داخل المملكة. كما تعمل الشركة على توسيع أسطولها وتقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

وسوف يتمكن جمهور بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة من دخول السحب على هذه الجائزة المميزة من خلال التسجيل خلال فعاليات البطولة أو المشاركة في الأنشطة التفاعلية المصاحبة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الشركة بالمساهمة في إثراء الفعاليات الوطنية، وتعزيز رؤية المملكة 2030 في مجالات الترفيه والرياضة والسياحة، ما يجعل من بطولة السعودية الدولية منصة مثالية للتفاعل مع المجتمع وتقديم تجارب استثنائية للجماهير.

نبذة عن شركة الطائرات المروحية:

تم إطلاق شركة الطائرات المروحية THC من قبل صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجيتها لتفعيل القطاعات الواعدة، ودعم رؤية 2030 عبر إيجاد منظومة متكاملة وجديدة لقطاع الطيران التجاري، وإثراءه بتقديم خدمات النقل الجوي الآمنة والفعالة في المملكة العربية السعودية. ويجدر بالذكر بأن شركة الطائرات المروحية THC هي أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية حيث قامت بإطلاق عملياتها منتصف عام 2019م. وتمتلك الشركة حاليًا 57 طائرة مروحية لتقديم خدماتها لمجموعة متنوعة من القطاعات، والتي تشمل خدمات الإسعاف الجوي، الأعمال الجوية، وخدمات رفع الأحمال الثقيلة، ورحلات النقل الخاصة، والرحلات السياحية في أرجاء المملكة.