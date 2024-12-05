الرياضة

شاهد| نيوكاسل يفرض التعادل على ليفربول في البريمرليج

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       5 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تألق الدولي المصري محمد صلاح مرة أخرى، وسجل هدفين ببراعة، وصنع هدفاً، لكن في النهاية تعادل ليفربول 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في البريمرليج مساء الأربعاء.

وأصبح رصيد ليفربول 35 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي أنهى سلسلة من 4 هزائم، وفاز 3-0 على نوتنغهام فورست اليوم أيضاً.

تقدم ألكسندر إيزاك بهدف لنيوكاسل بتسديدة مذهلة في الدقيقة 35، وتعادل كيرتس جونز للفريق الزائر بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من صلاح في الدقيقة 50.

وأعاد أنطوني جوردون التقدم لنيوكاسل بعد تمريرة إيزاك في الدقيقة 62، لكن صلاح تكفل بالمهمة وأحرز هدف التعادل بعد 6 دقائق بقدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 83، استدار صلاح وأطلق تسديدة أرضية داخل اشباك ليتقدم ليفربول 3-2، لينفرد قائد مصر بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاُ، وبفارق هدف واحد عن إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي البعيد عن مستواه.

وبدا صلاح وكأنه “صاحب الكرة” يفعل ما يشاء أمام منافسيه، وكان على أعتاب قيادة ليفربول للفوز وحده في ظل ظهور أغلب زملائه بشكل متوسط.

وارتكب كيليهر حارس ليفربول خطأً فادحاُ في التعامل مع كرة عالية، ليدرك نيوكاسل التعادل عن طريق المدافع فابيان شار في الدقيقة 90.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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