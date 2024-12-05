شاهد| نيوكاسل يفرض التعادل على ليفربول في البريمرليج

وأصبح رصيد ليفربول 35 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي أنهى سلسلة من 4 هزائم، وفاز 3-0 على نوتنغهام فورست اليوم أيضاً.

تقدم ألكسندر إيزاك بهدف لنيوكاسل بتسديدة مذهلة في الدقيقة 35، وتعادل كيرتس جونز للفريق الزائر بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من صلاح في الدقيقة 50.

وأعاد أنطوني جوردون التقدم لنيوكاسل بعد تمريرة إيزاك في الدقيقة 62، لكن صلاح تكفل بالمهمة وأحرز هدف التعادل بعد 6 دقائق بقدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 83، استدار صلاح وأطلق تسديدة أرضية داخل اشباك ليتقدم ليفربول 3-2، لينفرد قائد مصر بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاُ، وبفارق هدف واحد عن إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي البعيد عن مستواه.

وبدا صلاح وكأنه “صاحب الكرة” يفعل ما يشاء أمام منافسيه، وكان على أعتاب قيادة ليفربول للفوز وحده في ظل ظهور أغلب زملائه بشكل متوسط.