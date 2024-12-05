شاهد| نيوكاسل يفرض التعادل على ليفربول في البريمرليج

البلاد- جدة
تألق الدولي المصري محمد صلاح مرة أخرى، وسجل هدفين ببراعة، وصنع هدفاً، لكن في النهاية تعادل ليفربول 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في البريمرليج مساء الأربعاء.
وأصبح رصيد ليفربول 35 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي أنهى سلسلة من 4 هزائم، وفاز 3-0 على نوتنغهام فورست اليوم أيضاً.
تقدم ألكسندر إيزاك بهدف لنيوكاسل بتسديدة مذهلة في الدقيقة 35، وتعادل كيرتس جونز للفريق الزائر بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من صلاح في الدقيقة 50.
وأعاد أنطوني جوردون التقدم لنيوكاسل بعد تمريرة إيزاك في الدقيقة 62، لكن صلاح تكفل بالمهمة وأحرز هدف التعادل بعد 6 دقائق بقدمه اليمنى.
وبدا صلاح وكأنه “صاحب الكرة” يفعل ما يشاء أمام منافسيه، وكان على أعتاب قيادة ليفربول للفوز وحده في ظل ظهور أغلب زملائه بشكل متوسط.
🚀 ألكسندر إيزاك من صاروخية قوية يهز شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/nZKbzeKVNI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2024
🇪🇬 صلاح يتابع تألقه ويهدي ليفربول التعادل#الدوري_الإنجليزي #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/aSvRSvsq72
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2024
🇪🇬 براعة المصري محمد صلاح تمنح الأفضلية لفريقه ليفربول أمام نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/eiRVm47KBq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2024