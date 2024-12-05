شاهد| ضمك يتعادل مع الفيحاء 2/2

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة فريقي ضمك والفيحاء، التي اُقيمت اليوم الخميس، على ملعب ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.
تقدم ضمك بهدف عن طريق كيفين نكودو من ركلة جزاء في الدقيقة 6، وأدرك فاشيون ساكالا التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 58، و عاد ضمك للتقدم من جديد بواسطة فرانساو كامانو في الدقيقة 67، ونجح الفيحاء في إدراك التعادل مرة أخرى بهدف سجله اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 70.
التعادل رفع رصيد ضمك إلى النقطة 15 محتلاً المركز العاشر في ترتيب دوري روشن، ورفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 8 ليحتل المرتبة السابعة عشر وقبل الأخيرة.
بهدفين لكل منهما.. ضمك والفيحاء حبايب 🤝🏻
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/kCgcjS48mG
— SSC (@ssc_sports) December 5, 2024