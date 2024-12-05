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شاهد| ضمك يتعادل مع الفيحاء 2/2
الرياضة

شاهد| ضمك يتعادل مع الفيحاء 2/2

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       5 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة فريقي ضمك والفيحاء، التي اُقيمت اليوم الخميس، على ملعب ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

تقدم ضمك بهدف عن طريق كيفين نكودو من ركلة جزاء في الدقيقة 6، وأدرك فاشيون ساكالا التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 58، و عاد ضمك للتقدم من جديد بواسطة فرانساو كامانو في الدقيقة 67، ونجح الفيحاء في إدراك التعادل مرة أخرى بهدف سجله اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 70.

التعادل رفع رصيد ضمك إلى النقطة 15 محتلاً المركز العاشر في ترتيب دوري روشن، ورفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 8 ليحتل المرتبة السابعة عشر وقبل الأخيرة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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