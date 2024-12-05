الرياضة

شاهد| الشباب يتعادل مع الفتح في روشن

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       5 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سقط فريق الشباب في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الفتح، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 51 عن طريق نجم الفتح، مراد باتنا، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وجاء رد الشباب سريعاً وقوياً بتسجيل هدفين متتاليين عند الدقيقتين 54و57 عن طريق هارون كامارا، ومحمد الثاني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ10 دقائق أدرك علي المسعود التعادل لصالح فريق الفتح.

التعادل رفع رصيد الشباب إلى 23 نقطة واستمر في المركز الخامس بترتيب دوري روشن، والفتح رفع رصيده إلى النقطة السادسة وبقي في المركز الأخير.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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