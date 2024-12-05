شاهد| الشباب يتعادل مع الفتح في روشن

البلاد- جدة
سقط فريق الشباب في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الفتح، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء رد الشباب سريعاً وقوياً بتسجيل هدفين متتاليين عند الدقيقتين 54و57 عن طريق هارون كامارا، ومحمد الثاني.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ10 دقائق أدرك علي المسعود التعادل لصالح فريق الفتح.
التعادل رفع رصيد الشباب إلى 23 نقطة واستمر في المركز الخامس بترتيب دوري روشن، والفتح رفع رصيده إلى النقطة السادسة وبقي في المركز الأخير.
🔚 نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي للفريقين (2-2)
شاهد أهداف المباراة 📺 ⤵️
#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الفتح | #SSC pic.twitter.com/d4i3uk4LAs
— SSC (@ssc_sports) December 5, 2024