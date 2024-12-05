شاهد| الأخدود يتغلب على الوحدة 2/3

البلاد- جدة
تغلب فريق الأخدود على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس في الجولة 13 من دوري روشن السعودي.
افتتح إيغالو لاعب الوحدة أهداف المباراة مع الدقيقة 5، ورد الأخدود بهدفين بواسطة كل من كريستيان باسوغوغ وابراهيما كوني في الدقيقتين 32 و 36، ثم أضاف جواد اليامق ثالث أهداف الأخدود بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق. وسجل الوحدة هدفه الثاني عن طريق كريغ جودوين في الدقيقة 58.
الفوز رفع رصيد الأخدود إلى النقطة 12 محتلاً المركز الثالث عشر، والخسارة جمدت رصيد الوحدة عند 9 نقاط في المركز السادس عشر بترتيب دوري روشن.
البداية للوحدة 🔴
إيغالو يسجل الهدف الأول في اللقاء ⚽️#دوري_روشن_السعودي | #الوحدة_الأخدود pic.twitter.com/cXzwcVqvF2
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 5, 2024
هددددددددف!⚽
باسوغوغ يُدرك التعادل للأخدود ⚽🔥
الوحدة 1 × 1 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/ynbgxAndF9
— SSC (@ssc_sports) December 5, 2024
هددددددددف!⚽
الأخدود يتقدم بالنتيجة عن طريق إبراهيما كوني⚽🔥
الوحدة 1 × 2 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/9DF6QYD2eC
— SSC (@ssc_sports) December 5, 2024
هددددددددف!⚽
الياميق يخطأ ويسجل في مرماه للأخدود⚽🔥
الوحدة 1 × 3 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/AiYccbCDrV
— SSC (@ssc_sports) December 5, 2024
هدف وحداوي.. غودوين يقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-3 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي | #الوحدة_الأخدود pic.twitter.com/gHEqEuIlRO
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 5, 2024