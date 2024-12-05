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شاهد| الأخدود يتغلب على الوحدة 2/3
الرياضة

شاهد| الأخدود يتغلب على الوحدة 2/3

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       5 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الأخدود على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس في الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

افتتح إيغالو لاعب الوحدة أهداف المباراة مع الدقيقة 5، ورد الأخدود بهدفين بواسطة كل من كريستيان باسوغوغ وابراهيما كوني في الدقيقتين 32 و 36، ثم أضاف جواد اليامق ثالث أهداف الأخدود بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق. وسجل الوحدة هدفه الثاني عن طريق كريغ جودوين في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد الأخدود إلى النقطة 12 محتلاً المركز الثالث عشر، والخسارة جمدت رصيد الوحدة عند 9 نقاط في المركز السادس عشر بترتيب دوري روشن.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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