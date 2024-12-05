شاهد| الأخدود يتغلب على الوحدة 2/3

افتتح إيغالو لاعب الوحدة أهداف المباراة مع الدقيقة 5، ورد الأخدود بهدفين بواسطة كل من كريستيان باسوغوغ وابراهيما كوني في الدقيقتين 32 و 36، ثم أضاف جواد اليامق ثالث أهداف الأخدود بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق. وسجل الوحدة هدفه الثاني عن طريق كريغ جودوين في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد الأخدود إلى النقطة 12 محتلاً المركز الثالث عشر، والخسارة جمدت رصيد الوحدة عند 9 نقاط في المركز السادس عشر بترتيب دوري روشن.