سمو وزير الرياضة يشهد ختام اجتماعات المكتب التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) بالرياض

الرياض – هاني البشر
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو المكتب التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)؛ اختتمت اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024م اجتماعات المكتب التأسيسي واللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والذي أقيم على مدى يومين بتنظيم وزارة الرياضة.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد ويتولد بانكا؛ رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، مناقشة مستجدات السياسات والتوجهات الدولية وتطوير آليات تطبيق القوانين، إلى جانب اعتماد الخطة الاستراتيجية للوكالة العالمية 2025 – 2029م، واعتماد الموازنة للعام 2025م سعياً لضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة الرياضية.
كما شهد يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024م، اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والذي تضمن اجتماعاً آخر عن قارة آسيا، بحضور عددٍ من القيادات والخبراء الرياضيين.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مساعي المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في دعم الجهود الدولية، والمتمثلة بإيجاد بيئةٍ رياضيةٍ نزيهةٍ وعادلة والعمل على مكافحة المنشطات، مع الالتزام بالمساهمة في رفع مستوى الرياضة.
الجدير بالذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) أسِّست عام 1999م، وتعدّ منظمة غير ربحية تسعى إلى حماية نزاهة الرياضة من خلال مكافحة استخدام المنشطات وتعمل بالتعاون مع المنظمات الرياضية الدولية، كما يبلغ عدد أعضاء المكتب التأسيسي لمكافحة المنشطات (WADA) 42: منهم 21 على مستوى الوزراء و21 آخرون على مستوى أعضاء اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الرياضيين والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.