سباق الشرقية الدولي ( 26 ) يجري بروفة على أرض الواقع

الدمام-البلاد

بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة والمستشفيات الحكومية والخاصة وشركاء النجاح؛ أجرت اللجنة العليا المنظمة لسباق الشرقية الدولي ٢٦ بروفة وتطبيقا على ارض الواقع، وذلك صباح اليوم الخميس ٤-٦-١٤٤٦هـ الموافق ٥-١٢-٢٠٢٤م لوضع الترتيبات النهائية والاستعداد للحدث الدولي الكبير.

وقامت بلدية الخبر بتسليم الموقع الذي سيقام عليه السباق وقرية الفعاليات الخاصة بمناسبة سباق الشرقية الدولي ٢٦ إلى لجنة السباق، وسيتم خلال الثلاثة ايام القادمة تجهيز الموقع بشكل كامل استعدادا للسباق وسيتم اغلاق المنطقة والمواقف التابعة للمناسبة بشكل كامل حتى يوم ١٤-١٣-٢٠٢٤ م حتى الانتهاء من السباق.

من جهتها قدمت اللجنه التنفيذية العليا المنظمة لسباق الشرقية الدولي، كل الشكر والتقدير للقطاعات والجهات الحكومية والمستشفيات الحكومية والخاصة والهلال الأحمر وشركاء النجاح كافة على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من اجل انجاح السباق واظهار هذا الحدث الدولي بالصورة المطلوبة.

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