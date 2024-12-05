الأولى

زواج جماعي في موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       5 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

رعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المشاركة في الزواج الجماعي، الذي سيقام في يناير المقبل، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2024، حيث سيكون مسرح أبو بكر سالم قاعة لزواج الرجال، فيما سيكون مسرح محمد عبده أرينا قاعة لزواج النساء.

ووقّع آل الشيخ ووزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة (سكن) ماجد الحقيل، اتفاقية تنص على تلقي التبرعات من كبار المانحين والشركاء والأفراد والداعمين؛ لتمكين المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي، والاستفادة من منصة “جود الإسكان” لتوفير الوحدات السكنية للمتزوجين، وذلك وفق الاشتراطات المطلوبة لدى برنامج “سكني”.

كما وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط مع مجموعة الاتصالات السعودية (STC)، لتوفير خدمة الإنترنت المجاني لمستفيدي حفل الزواج لمدة عام. فيما تم توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي (BSF)، يقدم بموجبها دعمًا ماديًا بقيمة مليون ريال. وتم توقيع اتفاقية مع شركة عجلان وأخوانه، توفر بموجبها هدايا تزيد قيمتها عن مليوني ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *