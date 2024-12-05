زواج جماعي في موسم الرياض

البلاد – الرياض

رعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المشاركة في الزواج الجماعي، الذي سيقام في يناير المقبل، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2024، حيث سيكون مسرح أبو بكر سالم قاعة لزواج الرجال، فيما سيكون مسرح محمد عبده أرينا قاعة لزواج النساء.

ووقّع آل الشيخ ووزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة (سكن) ماجد الحقيل، اتفاقية تنص على تلقي التبرعات من كبار المانحين والشركاء والأفراد والداعمين؛ لتمكين المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي، والاستفادة من منصة “جود الإسكان” لتوفير الوحدات السكنية للمتزوجين، وذلك وفق الاشتراطات المطلوبة لدى برنامج “سكني”.

كما وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط مع مجموعة الاتصالات السعودية (STC)، لتوفير خدمة الإنترنت المجاني لمستفيدي حفل الزواج لمدة عام. فيما تم توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي (BSF)، يقدم بموجبها دعمًا ماديًا بقيمة مليون ريال. وتم توقيع اتفاقية مع شركة عجلان وأخوانه، توفر بموجبها هدايا تزيد قيمتها عن مليوني ريال.