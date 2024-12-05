رونالدو يدعم ملف السعودية لتنظيم كأس العالم 2034

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على زيارة عدد من اللاعبين الناشئين في السعودية، لينضم إليهم في جولتهم حول الخطط المذهلة لملف المملكة لتنظيم كأس العالم 2034.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “تجربة السعودية لتنظيم كأس العالم 2034 تلهم الكثير من لاعبي كرة القدم الشباب بوعدها، وكان من دواعي سروري مقابلة بعض هؤلاء الأطفال الذين يحلمون بالترحيب بالعالم في المملكة العربية السعودية في عام 2034”.

وفي نوفمبر الماضي، استعرض الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA 2034، وذلك خلال مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024، الذي تستضيفه العاصمة الكورية الجنوبية سيئول ويُختتم اليوم الجمعة، وذلك على هامش حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2023.

دعم قائد فريق النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المملكة، في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، الفيديو الترويجي لملف السعودية لاستضافة المونديال، وعلق عليه قائلا: “ملف الترشح السعودي يدعو العالم للانضمام إلينا في رحلتنا بالتحول الملحوظ كموطن للرياضة العالمية”.

وكان وفد برئاسة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد قام بتقديم ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 رسمياً في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين الماضي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تفاصيل ملف المملكة الطموح لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة.

وحظي ملف الترشّح الذي حمل شعار “معًا ننمو”؛ على دعم كريم لا محدود من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشمل خططًا متكاملة ومشاريع تطويرية متميزة، تعكس القدرات الكبيرة التي تهدف المملكة لتسخيرها بشكل كامل لاحتضان أحد أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية ممثلة بالبطولة التاريخية كأس العالم لكرة القدم.