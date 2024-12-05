داستن جونسون سفيرًا جديدًا لجولف السعودية

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت جولف السعودية اليوم عن انضمام النجم العالمي داستن جونسون، بطل السعودية الدولية مرتين، كسفير جديد ضمن برنامجها لتطوير رياضة الجولف في المملكة.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم الثاني من النسخة السادسة للبطولة السعودية الدولية، التي تُقام في نادي الرياض للجولف بمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار. ويُعد جونسون، الذي فاز بالبطولة في عامي 2019 و2021، من أبرز الأسماء المشاركة هذا العام، حيث يواصل دعمه لرؤية جولف السعودية لتطوير اللعبة محلياً وعالمياً.

وفي إطار دوره الجديد كسفير لجولف السعودية، سيعمل النجم الأمريكي داستن جونسون، على دعم نمو رياضة الجولف في المملكة من خلال التعاون الوثيق مع الفرق الوطنية لتقديم تدريبات ودروس على مدار العام. وسيواصل جونسون، المصنف الأول عالميًا سابقًا والمعروف بلقب “دي جي”، المشاركة بانتظام في الفعاليات الكبرى للجولف في السعودية، إلى جانب تمثيل جولف السعودية على المستوى الدولي بارتداء شعارها خلال المنافسات حول العالم.

وبهذه المناسبة قال جونسون: “تقوم جولف السعودية بعمل رائع لتعزيز رياضة الجولف وجذب المزيد من الأشخاص للمشاركة، سواء هنا في السعودية أو على مستوى العالم. أشعر بفخر كبير لكوني سفيرًا لجولف السعودية وأتطلع إلى المساهمة في نمو هذه اللعبة هنا.”

وأضاف: “لقد فزت بأول بطولة سعودية دولية مقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك في رويال غرينز عام 2019. يقومون بعمل مذهل في تنظيم الفعاليات هنا – بغض النظر عن نوع الحدث أو الرياضة. لقد استمتعت دائمًا بزياراتي إلى السعودية، وتقوم جولف السعودية بتنظيم أحداث رائعة تتحسن عامًا بعد عام – ولهذا السبب أعود وأشارك كل عام منذ البطولة الأولى.”

في سياق متصل، صرّح نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، قائلاً:”نحن فخورون بتولي داستن جونسون هذا الدور المحوري في سعينا لتطوير رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية، وتحقيق حلمنا برؤية بطل سعودي في المستقبل.

وأضاف:”لاشك سيستفيد لاعبونا المحترفون – الذين يشارك خمسة منهم في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة هذا الأسبوع – وفريقنا الوطني للتطوير من خبرات داستن على مدار العام. خارج الملعب، سنتعاون معه لابتكار مستقبل الجولف، مستندين إلى خبرته الواسعة ومعرفته العميقة باللعبة لزيادة عدد السعوديين الممارسين لها.

كان داستن أول بطل لبطولة السعودية الدولية في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، دعم أهدافنا في رياضة الجولف بشكل كبير. نحن سعداء بتعزيز هذه العلاقة ونتطلع لدعمه في مواصلة المنافسة على أكبر الألقاب في عالم الجولف.”

وعودة الى البطولة ، تُقام حالياً النسخة السادسة من السعودية الدولية، وتستمر المنافسات حتى يوم السبت 7 ديسمبر، بمشاركة أبرز نجوم الجولف العالميين، من بينهم داستن جونسون، وتايريل هاتون (إنجلترا)، والمدافع عن اللقب أبراهام أنسر (المكسيك)، وكاميرون سميث (أستراليا).

ويمكن لجميع الحاضرين للبطولة التسجيل في مبادرة “جو جولف” التابعة لجولف السعودية، التي تُعد برنامجًا استثنائيًا يمنح المشاركين فرصة فريدة لتعلم رياضة الجولف مجانًا. تقدم المبادرة ثلاث أشهر من الدروس التدريبية المجانية، مصممة خصيصًا للسعوديين الجدد في عالم الجولف، بهدف تعزيز الاهتمام باللعبة وتشجيع المزيد من المشاركين على الانضمام إلى مجتمع الجولف في المملكة.