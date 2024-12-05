جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن توفر 36 وظيفة أكاديمية

الدمام : البلاد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح 36 وظيفة أكاديمية بدرجة “معلم ممارس” بقسم اللغة الإنجليزية وترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم على هذه الوظائف سيكون لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) فقط: https://jadarat.sa/Home

وأبان الدكتور اليوسف، أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا، وعلى المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص، من خلال (منصة جدارات)، كما أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.