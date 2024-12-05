«تنمية الصادرات» تشارك في المعرض التجاري الدولي بالقاهرة

البلاد ــ الرياض

شاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس، في فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا” في القاهرة، بمشاركة أكثر من 1000 شركة من 39 دولة إلى جانب أكثر من 500 مستثمر دولي، والعديد من المنظمات الدولية التنموية.

وحضر اليوم الأول من المعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس.

وتسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال مشاركتها التي تضم 35 شركة وطنية إلى الترويج لجودة المنتجات السعودية وقدرتها التنافسية على المستوى العالمي، إضافة إلى تعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية.

ويشهد المعرض الذي يعقد على مدى 3 أيام، ثلاث فعاليات تشمل معرض “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف في دورته الخامسة إلى جانب معرض “فريش أفريكا” المتخصص في مجال الحاصلات الزراعية، ومعرض “تمور أفريكا” والمتخصص في قطاع التمور.

ويضم المعرض 15 جناحًا دوليًا، كما ستعقد 25 جلسة نقاشية على مدار أيام المعرض حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية.