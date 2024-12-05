تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «التخصصات الصحية» تحتفي بتخريج أكبر دفعة للبورد السعودي

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوم الأحد القادم، بتخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من متدربيها في برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية لعام 2024م، وذلك في رحاب استاد الأول بارك.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على رعايته الكريمة لهذا الحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة – حفظها الله – للارتقاء بالقطاع الصحي، بما يخدم سلامة وصحة الإنسان.

وقال معاليه: “بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، نشهد اليوم إنجازات تاريخية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بالقطاع الصحي، إذ نفتخر هذا العام بتخريج أكبر دفعة في تاريخ البورد السعودي، تضم أكثر من 13,000 خريج من 170 تخصصًا، يمثلون 21 جنسية، وهذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي أسهمت في تأهيل كوادر متميزة قادرة على دعم التحول الصحي الشامل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة كنموذج عالمي في جودة التعليم الصحي”.

من جانبه، أعرب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، عن اعتزاز الهيئة بتخريج الكفاءات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله – في الارتقاء بمستوى القطاع الصحي.